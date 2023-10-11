國泰世華銀行今天舉行記者會，發表台灣首份結合總體經濟模型的「2023台灣全民財務健康關鍵報告」。

國泰世華銀資深副總經理胡醒賢表示，財務健康跟身體健康一樣也要定期檢視，根據聯合國財務健康指引、加上國內外研究報告，委託資誠會計師事務所，來進行整份調查報告，報告以日常生活支出、風險抵抗力、財務信心、財務規劃及心理富足程度等5大構面進行分析。

資誠企業管理顧問公司執行董事陳念平表示，台灣全民財務健康平均分數為59.2分，男性平均分數60.5分、女性為57.8分，不過統計上並未有顯著差異。

5大面向中，陳念平表示，觀察到台灣民眾在風險抵抗力表現最好，主要是承襲東方文化的風險意識，台灣儲蓄率在2022年超過4成，調查中近5成民眾儲蓄水位可支持6個月以上的基本生活所需。不過，在財務規劃面向上分數表現最差，檢視計畫跟目標行動力較為不足。

國泰世華銀協理鄭凱中表示，財務規劃得分偏低，有超過3成民眾過去1年未設立財務目標，且超過2成民眾無定期檢視財務規劃的習慣，更有近6成民眾將「退休」列為財務目標，但其中卻有超過半數沒有實際財務規劃。

鄭凱中也提到幾項迷思，像是外界可能認為「養孩子開銷大，易拖垮財務狀況」，但實際調查發現，有無子女者在財務健康狀態沒有明顯差異。主要原因是雖然有小孩的支出，但父母可能更積極規劃教養金，使用更有效率的財務規劃方式等。

本次調查方式包含量化問卷跟質化訪談，調查期間在今年5月到6月間，有效樣本數2萬751份問卷以及質化訪談14人，研究樣本跟台灣人口年收入、性別與婚姻狀態的分布相符，預計2年後還會再做一次。