新竹縣1名葉姓男子2001年獲父親贈與房屋後，父母生病非但不聞不問，更於母親出院返家時更換門鎖、緊閉大門，不讓2老回家，2老只好住在山上工寮，高齡98歲的葉父痛心疾首，動用「不孝條款」與孽子對簿公堂，葉父雖於審理期間過世，新竹地院判葉父撤銷贈與有理，葉男需交出房屋。另須返還100萬養老金。

判決書指出，1997年在葉父與葉妻的見證下，三名兒子曾簽署分家協議書，房屋為兄弟三人共有，然么子葉男於2001年8月以葉父「贈與」為由，將房屋移轉登記於自己名下單獨所有，其他兄弟皆不知情。

葉父與妻子於2018年開始生病住院3次，葉男不聞不問。甚至在2021年7月妻子就醫後回家時，葉男竟將大門換鎖、上鎖不讓母親進門，只拿2堆衣服給她，經報警仍無法進入，妻子只好暫居於山上農耕時的工寮。一個月後她要回家，而與葉男爭吵，致她手部受傷。

葉父指控，葉男竟於2021年11月叫計程車將他跟一袋行李載到另名兒子家丟包。葉男將父母親趕出已居住數十年的老屋，未盡扶養義務，他與妻子痛心疾首，決定引用「不孝條款」訴請撤銷贈與，要孽子歸還房產。

法官調查，葉男將門換鎖、上鎖不讓母親進入房屋，經警員到場協調，大門口桌椅上散亂堆放2攤衣物，葉許乃妹右手拄拐杖站在大門口或坐在門口塑膠椅上，不得其門而入，照片顯示葉父與妻子一起坐在山上木造工寮前搭設之簡易雨棚下，葉男還將二樓出租當倉庫使用，坐視高齡九旬父母在外，葉父甚至在里長見證下簽下自願書；法官痛批「此地無銀三百兩」。

法官指出，民法第416條規定，受贈人對於贈與人有扶養義務而不履行者，贈與人得撤銷其贈與。撤銷權自贈與人知有撤銷原因之時起，一年內不行使而消滅。民法第419規定，贈與人得依關於不當得利之規定，請求返還贈與物。審酌，葉父訴請撤銷贈與符合民法規定，請求葉男將房屋所有權人回復為葉父本人，為有理由，惟因葉父已死亡，法官判決房屋應為葉父的全體繼承人公同共有。