你有聽過「陽台補登」一詞嗎？若是你沒聽過「陽台補登」，同時又有老公寓要出售，你就是遭到黑心房仲坑騙的高危險群！曾經有屋主出售老公寓，險些因為「陽台補登」一事遭到黑心房仲坑騙，所幸永慶房屋顏子庭經紀人誠實告知，才幫助屋主挽回130萬元的房價！

黑心房仲欺騙屋主陽台無法補登

2023年年初，一名屋主親自走入永慶房屋門店，表示自己在中和區有一棟老公寓打算出售，想要詢問行情。協助服務的永慶房屋顏子庭經紀人在了解房屋地址和屋況之後，向屋主表示類似的公寓目前市場行情介在42-45萬元之間，根據大約23的房屋坪數計算，房屋總價大概座落在970萬元至1035萬元之間。

此時顏子庭經紀人突然向屋主詢問房屋是不是有陽台？顏子庭指出，實價登錄資料上，同一棟公寓中其他樓層房屋的坪數比屋主的房屋多出3坪左右，很有可能便是因為有陽台的關係。顏子庭建議屋主趕緊完成陽台補登，維護自己的權益。

屋主相當驚訝顏子庭的敏銳和專業，表示房屋確實有陽台，但他先前諮詢其他房仲業者時，該名房仲業者卻表示屋主房屋的陽台無法補登。顏子庭又詢問，當時有沒有向政府申請竣工圖查證？屋主表示確實有申請竣工圖，但卻又被先前的房仲收走，無法提供。

永慶誠實服務為屋主補登3坪陽台 挽回百萬房價

於是顏子庭協助屋主重新申請竣工圖，又偕同屋主前往政府機關，確認陽台可以補登，也順利完成補登工作，增加大約3坪的坪數。屋主此時才恍然大悟，發現前一名房仲業者竟然欺騙他說陽台無法補登，又收走竣工圖，分明是有意坑騙陽台補登後的差價。

也由於顏子庭的誠實服務，屋主決定委託永慶房屋協助售屋，顏子庭憑藉著團隊聯賣的優勢，在短短幾周內，就將房屋以43.7萬元的單價，總價1135萬元順利成交，成功幫屋主挽回130萬元的陽台價值，讓屋主非常開心，大讚永慶房屋的誠實服務。

台北老公寓屋主注意 陽台未補登恐虧損百萬以上！

顏子庭表示，台灣早年的建築法規沒有附屬建物這一項目，當時許多房屋的權狀只有登記室內坪數，而沒有登記前後陽台坪數，導致房屋的實際坪數和登記坪數產生落差。到了1982年建物測量辦法上路後，陽台等附屬建物也可被納入權狀中，而那些原先未登記附屬建物的老房子，也因此有了「陽台補登」的機會。

雖然政府持續宣導「陽台補登」的措施，但是許多黑心房仲和投機客仍看準許多屋主尚不知情，便趁機鎖定不知情的屋主，購入尚未完成補登的房屋後，補登後再轉手賣出，賺取高額差價。顏子庭表示，完成「陽台補登」後的房屋坪數大概可以增加3到4坪，以當今台北市動輒每坪40、50萬元的價格計算，屋主若是沒有進行「陽台補登」就出售房屋，恐怕損失高達120-200萬元的高額房價，消費者不可不慎！

顏子庭建議，屋主若是有40年以上的老房子並打算出售，一定要諮詢多家房仲業者陽台補登的可能性，自己的權益才有保障。上述案例的屋主正是因為多方諮詢，才從誠實的房仲業者中獲得正確資訊，也順利挽回130萬元的陽台價值。顏子庭表示，永慶房屋以「先誠實再成交」的精神，幫助消費者獲得完整、透明的房市資訊，也用具體行動捍衛消費者權益，未來永慶房屋會持續以誠實房仲的理念，保障每一位消費者的權益。