大陸女星迪麗熱巴擁有精緻五官以及傲人身材，剛出道就獲得「新疆四美」之一，擁有不少粉絲支持。近日，她為了節目飛往冰島，在當地活動時也被粉絲目擊，事後還有相關畫面在社群上流傳，引發討論。

迪麗熱巴出道多年，在《三生三世枕上書》、《長歌行》、《你是我的榮耀》等作品中都有著精湛的演技表現，也憑藉著亮麗外貌成為不少粉絲們心目中的女神之一，近期她因拍攝旅遊綜藝節目《花兒與少年5》飛往冰島，一路上也被不少粉絲偶遇，其中包括她親自提著白色塑膠袋，身旁未有隨行保鑣人員的購物畫面；還有在沙灘上奔跑，爬上岩壁合照等內容。

另外，迪麗熱巴被偶遇的相關照片、影片事後也被網友放到社群上流傳，從畫面中可見，迪麗熱巴頭戴棕色鴨舌帽，身穿黑色外套及同色系的緊身長褲，手上提著一個戰果豐碩的白色購物袋，臉上帶著笑容，看似十分享受這趟放鬆身心的旅行。

此外，畫面中也短暫出現迪麗熱巴的看似素顏的模樣，臉上未見一絲瑕疵，還帶著甜美、親切的笑容，在當地瘋玩、享樂，讓粉絲們看了讚嘆連連，紛紛留言表示：「哈哈，這是要回去做飯嗎」、「知道了，女神不負責管錢」、「這要多瘦才能把臃腫的外套穿出這種效果」、「不敢想像迪麗熱巴有多美」、「顏值狀態真的太絕了。」