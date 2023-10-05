「最美氣象主播」王淑麗昨(4日)過48歲生日，正好遇到小犬颱風來襲，令她忍不住發文抱怨被颱風「特別偏愛」，兩次過生日都遇到颱風攪局，幸好她有暖心的同事在公司內幫她一起過生日，也算是特別的經驗。先前她曾大方分享自己素顏帶兒子去上學的照片，可見沒了眼線、化妝的她整個人看起來更年輕，更有粉絲指她素顏美若28歲。

王淑麗上月在秋分日曬照，透露那天是補班日，她剛好休假，才有空送兒子上學感受秋分的天氣，直說：「好舒服的早上，27度，增一分就悶，再減一分更舒爽，公園運動健走人們穿梭，台灣欒樹抽出了黃色花穗，接下來是它的舞台了」，而照片中的她罕見沒有濃妝，難得秀出素顏，有網友誇：「素顏看起來像28歲」，她也開心回應愛心符號。

王淑麗偶爾會曬出素顏照。（圖／翻攝自東森氣象主播王淑麗臉書）

王淑麗過去是東吳大學德文系畢業，因緣際會加入了電視圈，2015年被台灣氣象推廣應用協會獲頒「年度最佳氣象主播獎」，在臉書吸引了61萬粉絲追蹤。她外型亮眼，多年前與同業的攝影師老公結婚並生下一子Aston，2015年她曾曬出兒子的家庭聯絡簿，可見年紀小小的Aston繼承了父母在新聞業的正義感，竟在聯絡簿上向老師提出建言，直說：「我覺得我們這一班不會太幸福，因為老師的功課不是很多，就是很難」，並坦言羨慕別班同學功課少，希望老師以後不要給這麼多功課，讓王淑麗傻眼，看完笑說：「為娘的先逃」。

昨王淑麗發文，表示自己的重大日子都跟颱風有關，結婚那天遇到娜克莉颱風，2018年和今年生日也遇上颱風，讓身為氣象主播的她不得不銷假為大家服務，「人生啊，原本要請的假沒了、好友的生日聚餐沒了，但是全台觀眾都陪我過生日，開心」。