三大基金平台今年同推親子理財，看似彼此競爭，卻是看好共同造勢的效應。只要定期定額專案獲投資人認同，就算手續費殺到統統零元，還是有賺頭。

根據《財訊》報導，最讓現代家長頭痛的，莫過於孩子的教育開銷，例如夏令營、安親班、課後才藝，坊間各種五花八門的課程，一週的開銷動輒近萬元⋯⋯。為此，基富通、中租、鉅亨買基金等國內3大基金平台，共推親子理財專案，吸引了許多家長的關注。

根據中租基金平台統計，生養一個孩子到22歲大學畢業，保母費、安親班費、省不了的交通費和零用錢，即使孩子都讀國內的公立學校，下課後不補習，也超過5百萬元，兩個恐怕要破千萬元，可見育兒理財規畫的重要性絕對不亞於退休規畫。

基富通董事長林丙輝指出，其實教育經費和退休規畫一樣，如果等到要使用的時候才開始準備，恐怕會來不及。因此，基富通今年就在「好好退休準備平台」的架構下，推出「好好長大」的活動，協助父母降低養育負擔。9月底，再搭配基富通7周年慶，在台北市立兒童新樂園盛大舉辦親子之夜活動。

中租則與親子教養網「媽咪拜 MamiBuy」合作，從社群動員與推廣親子理財觀念；鉅亨買基金則是將既有「鉅亨好日子」工具再優化，強打其網站工具靈活有效率。

《財訊》分析，比較起來，三大平台專案各有特色，彼此競爭，但私下卻是樂觀這一波共同造勢的後續效應。林丙輝指出，基富通推出親子理財專案後，即帶動同業跟進，顯示這是正確的方向。「基富通成立的目的是要做普惠金融，讓每位國人都能使用到低成本、便利且安心的投資理財，親子專案能幫父母儲備孩子未來的能量，改善少子化的社會問題。」

定期定額 長期資金少進出

其次，由於親子理財和退休規畫一樣，都是長期投資，客戶一旦加入，資金往往只進不出，停泊數以年計。因此只要這類長期定期定額的專案能獲得投資人認同，基金平台就有機會從銀行與保險兩大強勢銷售通路手上，拿下更多市場份額。

根據《財訊》報導，鉅亨買基金總經理張榮仁指出，過去台灣基金銷售超過9成透過銀行和保險通路，又因境外基金行銷與品牌較強，因此銷售也是以境外基金為主，本國基金業者和平台業者一直經營得很辛苦。直到近幾年本國基金和基金平台的品牌也建立起來，消費者才開始往平台移動，2021年起，境內基金規模終於超越境外基金。