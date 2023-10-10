蔡英文總統今天發表任內最後一次國慶演說，知情人士表示，今年在區域與兩岸事務上有三個主要的重點，著力在讓國際社會知道，台灣在作為區域負責任一份子的角色上，堅定而穩健的立場。

知情人士指出，蔡總統今年的國慶講話，對她來說，這是她向國民說明過去7年多以來，台灣在各方面的進展，向國民報告台灣如何從7年前的台灣，成為現在受到國際注目。

他舉例，像是整體GDP規模，從2016年的17.5兆，到今年即將突破23兆，股市總值也有倍數的成長；特別在這幾年全球飽受經濟停滯，以及通膨所苦的局勢下，台灣這幾年來的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值，站穩四小龍之首，並且維持相對穩定的物價。

知情人士指出，現在的台灣，不僅在高科技等許多領域都不可或缺，同時更重要的，在區域上、在國際上，台灣已是不可或缺的一員。而國際各界皆相當關心台灣緊接著將進行的總統大選，因此，蔡總統今年的講話，也著力在讓國際社會知道，台灣在作為區域負責任一份子的角色上，堅定而穩健的立場。

他表示，整體而言，總統今年國慶講話，在區域與兩岸事務上有三個主要的重點。

第一、最重要的，是對台灣在協力區域安全穩定上的再保證：當台海區域的「維持現狀」已經成為國際社會的共同立場，反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，是今年五月的G7、六月的歐洲峰會等國際場域皆有的重要結論。代表全球都已經體認到，台海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，任何一方都不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決。

他說，蔡總統代表國家，再次宣示台灣將與國際社會協力，也再次陳明台灣將在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，持續扮演最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴。這不只是她個人多年來實踐的承諾，更是台灣向世界的再保證，而這也是台灣未來持續前進、發展，並獲得國際繼續支持的發展軌道。

第二、在兩岸關係上，蔡總統也再次揭櫫「和平是兩岸的唯一選項」，以「維持現狀」作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。

其一方面期待北京當局走上有助於現狀穩定、和平的軌道，另一方面也在確保主權和民主自由的同時，在尊重歷史事實下，持續建構和平穩定的兩岸關係。這點，也是台灣作為國際社會一員所願意承擔的責任。

在這原則下，知情人士指出，蔡總統清楚的勾勒出兩岸的互動之道：就是「以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道」。而這個立場，既站穩台灣自由民主的底線，也明確地承擔穩定區域的責任。

第三、台灣要得到國際社會的信任與支持，「朝野對內競爭，對外團結一致」，會是重中之重。也因此，總統也特別向在野黨喊話，在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致。特別在台灣面對威權風險的各種挑戰下，這應該是不分朝野政黨，對國家的共同責任。

他說明，國際社會對台灣的支持，只會愈來愈強。在全球共同關注，並致力維繫台海和平穩定之際，我們必須掌握契機、控管風險，進而讓兩岸成為區域和平穩定的重要貢獻者。而這是台灣朝野政黨，也是兩岸之間，無可迴避的歷史責任與共同使命。

為此，蔡總統也特別舉了65年前的823戰役作為例子，有著自由民主生活，有著數十年來不分族群共同生活經驗的中華民國台灣，匯聚了不同族群的歷史情感，和74年來福禍與共的體認，應該要是最大公約數。

今年是蔡總統執政最後一年，他說，蔡政府過去7年多落實種種改革、推動各項政策讓國家在各方面都更進一大步，國力更強了。

然而，他也說，施政也有不盡如人意之處，民主國家的執政者須以民意為依歸，應持續朝讓台灣更好的目標努力邁進，盡力讓更多人民滿意。因此，總統期許在明年520後，國家要繼續前進，在全體國人累積的基礎上，國家自信沉穩前進，讓世界因為台灣而更好。