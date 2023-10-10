大小朋友一起將茶葉、芝麻與玄米等食材放進擂缽內以擂棒敲碎，沖成擂茶，體驗客家特有的擂茶文化。南投縣政府提供

縣長許淑華也帶著來賓一起體驗製作擂茶喝擂茶的樂趣。南投縣政府提供

南投世界茶業博覽會千人擂茶，10月10日雙十節傍晚在中興新村大操場登場，為慶祝國家生日，現場茶席擺設成國旗12道光芒，從縣府拍攝的空中俯瞰空拍照看起來相當搶眼。

國慶4天連續假最後1天，民眾把握機會一早就呼朋引伴逛茶博。下午4時舉行的「千人擂茶」更是新引大批人潮參與，中興會堂前大操場擺設108桌茶桌，提供216組人擂茶。報名參加的民眾現場捶製擂茶，喝擂茶，客家擂茶香飄散在茶博會，充滿濃濃的客家風情。

縣長許淑華和民眾一起將擂茶變成替國家112歲生日的慶生飲，只見她將茶葉、玄米、芝麻等穀物放進擂缽裡，再用擂棒製做成擂茶，中華民國慶生擂茶，有著滿滿的幸福感，許淑華驕傲自誇的說「這樣的茶，別的地方喝不到，也體驗不著，只能在南投茶博會獨享。」

許淑華表示，茶博會為農民帶來買氣，水里農會承辦的千人擂茶更是遊客喜愛的活動，她說，客家族群佔南投縣約2成人口，茶博會現場也設有客家館，希望透過親子擂茶，增添擂茶的趣味性，讓大家能更加認識客家文化。

值得一提的是，聖露西亞前外交官勞倫特，今天在前代理縣長陳志清及友人陪同下，參加這場擂茶體驗活動。縣長許淑華盡地主之誼，前往致意，並贈送南投青農製做的茶葉枕，希望國際友人替南投的各式茶製品多多推廣到國外。

許淑華說，茶博會到15日止，茶博會閉幕前1晚在中興新村親情公園還有民歌演唱會，希望民眾把握，機會，全家一起到南投茶博會品好茶。