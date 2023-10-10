巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（HAMAS）上周六（7日）從加薩走廊邊境突襲以色列，以色列隨即宣戰回擊，雙方傷亡慘重。對此，前立委郭正亮10日就表示，「加薩這個地方只有365平方公里，然後長40公里，寬只有10公里，可是問題是這地方的人口有237萬，他的人口密度幾乎跟香港一樣，所以地面部隊一進去就幾乎立刻變成巷戰，哈瑪斯可能就都躲在民宅裡面，也不一定會穿軍服，你以色列怎麼辦？尼坦雅胡講那麼強硬，我不知道他要怎麼打」，引發討論。

郭正亮10日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「因為尼坦雅胡他說48小時之後他就要做地面作戰，那就是派地面部隊進去，事實上它周邊已經有10萬人了，他再徵兵30萬完全沒有必要，因為哈瑪斯大概只有2萬人，問題是加薩這個地方只有365平方公里，然後長40公里，寬只有10公里，可是問題是這地方的人口有237萬，他的人口密度幾乎跟香港一樣，所以地面部隊一進去就幾乎立刻變成巷戰，哈瑪斯可能就都躲在民宅裡面，也不一定會穿軍服，你以色列怎麼辦？尼坦雅胡講那麼強硬，我不知道他要怎麼打」。

郭正亮也坦言，「事實上哈瑪斯也知道絕對不可能打贏以色列，那他為什麼要攻擊以色列？他事實上是用軍事要凸顯兩個政治主張，第一個政治主張我覺得他已經成功了，就是阻止沙烏地阿拉伯跟以色列修好，因為沙烏地阿拉伯在這種局面下，不得不站隊，回到穆斯林大家庭；第二點剛好就是現在以色列如果繼續打地面戰爭，就會凸顯這個議題，以色列不正義的佔領屯墾區，讓我們的生活空間越來越小，所以以色列接下來如果說他要去抓哈瑪斯，但巴勒斯坦的平民跟哈瑪斯你是分不出來的，那只要一做動作你就格殺，你可以想像那個後果，這就是他們要的國際宣傳」。