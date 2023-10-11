哈瑪斯突襲以色列釀成嚴重傷亡，美國保守派智庫多位學者今天表示，以色列措手不及固然令人訝異，西方國家各自內部分化亦促成血腥攻擊，呼籲正視反西方軸心國威脅升高的挑戰。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，發動陸海空大規模入侵，至今雙方死亡人數已逾千人，擁有情報和火力優勢的以色列，因疏於防範釀成重大傷亡，令歐美智庫學者震驚。

美國保守派智庫胡佛研究所（Hoover Institution）的研究員進一步指出，以色列未做好準備固然令人訝異，但美國為首的西方國家面臨國內分化，亦促成激進組織有機可趁，反西方軸心國威脅日益增加構成挑戰。

胡佛研究所研究員艾力（Ayaan Hirsi Ali）10日於英媒UnHerd為文指出，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）去年底第3度出任後，提出針對限制最高法院權力的司法改革計畫，遭遇國內反彈聲浪，國內紛爭已延續數個月之久，領導階層無暇顧及軍隊，導致平民受害。

艾力認為，內部分裂情形不僅發生在以色列，西方國家亦面臨相同問題。美國明年將舉行總統大選，兩黨各有政治盤算，聯邦眾議院議長懸缺，政府面臨關門危機，美國政府注意力同樣分散，哈瑪斯才能大膽發動攻擊。

艾力指出，以色列遭遇突襲是對西方社會「分裂危機」的一次嚴正警告。

她引述美國前總統林肯（Abraham Lincoln）的演說內容：「分裂之家無法立足」（a house divided against itself cannot stand）來強化她的論述。

她認為，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、和中共領導人習近平等反西方聯盟的威脅日益增加；美國和英國儘管承諾支持以色列，但當前「缺乏戰略」。

艾力表示，反西方聯盟正觀望著以色列陷入混亂，中國或許瞄準台灣，呼籲西方國家做出決策，重申持久的價值觀，勿陷入分裂的深淵。

胡佛研究所資深研究員柏曼（Russell Berman）則在美媒「信使報」（The Messenger）發表評論，指出以巴之間的戰爭將波及區域和西方世界，以色列的措手不及令人訝異，將對其政治產生深遠影響。

柏曼認為，反西方軸心國包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓，在多條戰線上進行反擊，俄羅斯入侵烏克蘭，伊朗涉入以色列的突襲，台灣是否成為下個目標是個問號，現實是西方國家遭到圍攻，華府應正視地緣政治挑戰。（編輯：韋樞）1121011