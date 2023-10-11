一名網友抱怨受困以色列，請外館幫改機票，遭冷回「自己訂」。外交部深夜發稿嚴正駁斥，強調對於國人受困海外，駐外人員一定積極全力協助，沒有任何例外。駐以色列代表處在戰火威脅下，仍以積極全力協助國人返國，對於不實說法打擊駐外人員士氣，外交部深表遺憾。至於在當地旅遊團體已陸續安排離境。

恐怖團體「哈瑪斯」（Hamas）7日凌晨對以色列發動襲擊，造成大量死傷。一名滯留當地的台灣人指控，他9日在以色列特拉維夫決定改機票提早離境，向我駐當地的代表處求助，對方卻冷回「請你上網訂機票！」

外交部發聲明表示，哈瑪斯7日清晨對以色列發動奇襲後，外交部及人力有限的我國駐以色列代表處即全力協助當地國人，駐處人員更在陣陣空襲警報聲中以及人身安全遭受威脅情況下，一邊避難、一邊與需要協助國人積極協聯繫並提供協助。

在協助旅遊團體方面，外交部指出，我國巨匠、永信旅行社3個旅行團共74人當時正在當地旅遊，經外交部、觀光署及駐處密切聯繫並提供協助，其中巨匠旅行社一團28人已於10月9日午間經由陸路入境約旦，預計11日自安曼搭機經杜拜及香港返台。

巨匠旅行社二團另外28人預計將在11日自特拉維夫搭機經杜拜及香港轉機返台；永信旅行社18人，其中1人已先於9日經陸路進入約旦，其餘17人已於10日經由陸路入境約旦，脫離戰火威脅。

在協助自由行旅客方面，外交部表示，駐處曾接獲數十通在以色列自由行國人電話，欲瞭解當前情勢及離境班機路線、境管措施及簽證規定等資訊，駐處即經多方查證並提供相關資訊，並建議儘快以空、陸路方式離境。

駐處另叮囑國人於等待離境期間，隨時注意自身安全，避免不必要的室外活動，並安撫國人情緒，關切生活物資需求情形，並協助在以色列自由行旅客暫居巴勒斯坦地區的僑胞家中；駐處也立即於臉書公告請在以色列商旅及觀光國人主動與駐處聯繫，於接獲通報後，即造冊備用。

外交部也說明，駐處曾接獲一位陳先生來電，表示他及友人在機場，欲改班機提前返台，請駐處幫忙更改班機購票，同時也詢問土航入境土耳其相關問題。駐處人員就土航入境土國相關問題均提供訊息，但改票需個人信用卡等隱密資料，需本人上網辦理；駐處並詢問是否有其他需協助事項，陳姓國人表示暫時沒有其他事項。

外交部表示，對於國人受困海外，不論是遭遇天災、戰亂、重病、意外或是受到詐騙，駐外同仁一定積極全力協助，沒有任何例外。就以近3年的統計為例，外交部對於相關類似不實報導，已做出至少7次的澄清與回應，以正視聽。

對於一再污衊外交部駐外人員的說法，外交部強調，會持續全力捍衛同仁的聲譽。俄羅斯侵略烏克蘭之初，也有媒體報導台灣人需要中方協助才能撤離，最後證明台灣人在外交部人員努力下完全撤離，反而是中國大陸籍人士依然受困。