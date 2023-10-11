專案進口蛋先前遭爆高達5400多萬顆過期蛋將堆肥化報廢，今年3月政府實施雞蛋短期專案進口後，許多食品業者因應缺蛋也自行進口，據了解，各家「團購」總計高達6000多萬顆，遭指成庫存蛋難釋出與過期的主因。農業部代理部長陳駿季表示，不完全是因為業者自行進口所致，安全庫存也是維持糧食安全的基本代價。

陳駿季表示，專案進口雞蛋是為了因應3月過內的用蛋缺口和黑市價格，這次農業部透過相關管道開放12國的雞蛋可以進口，而貿易商自行進口的6000多萬顆蛋也會進入加工洗選，並釋出到民生市場。

陳駿季表指出，農業部這批要報廢的蛋不完全是因為貿易商自行進口所致，庫存最主要是調節國內需求，當國內供應量夠的時候就不會釋出，否則會影響雞蛋價格等，而安全庫存是維持糧食安全的基本代價。

陳駿季說明，雞蛋的供應會因為氣候和禽流感充滿不確定性，為了讓消費者能有充足的民生雞蛋可用，維持庫存量是必要的，若生產量足夠便不會釋出，過期就必須報廢，不過報廢是最後不得已的手段，即期蛋會盡可能轉加工成蛋液，這樣就能保存1-2年，將來庫存會維持基本水位，盡量避免到期雞蛋再做報廢。