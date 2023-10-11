台南市政府教育局2020年首創建置「布可星球」閱讀平台，針對高中、國中、國小不同階段學生推薦適合的書籍，至今已有7萬8872名學生加入閱讀挖礦，也累積逾1800萬人次上線瀏覽。不過，市議員蔡宗豪11日指出，被「布可星球」選書小組選中的所謂「優良圖書」中，竟然有「約炮」及族群仇恨等內容，實在不該「教壞囝仔大小」。市府教育局回應說，經清查「布可星球」並未上架該書，今年新書單也沒有入選該書。

市議會定期會今天進行教育局工作報告時，蔡宗豪表示，「布可星球」閱讀平台今年公布的第4期高中生推薦書單中，有1本作者苦苓的《苦苓開講，原來國文超好玩》，內容不僅提及「現代有些男女搖一搖手機就可以約炮」，還有「反正中國人很『假仙』就對了，拿幾千枚飛彈對著你，還說要跟你和平相處，就好像黑道流氓拿槍指著你，然後說：『喂！做個朋友吧！』你能說不嗎？」這樣的內容適合推薦給高中、國中學生閱讀嗎？

無黨籍議員吳禹寰也私下認為，儘管書中有這樣的內容，實在不適合列入「布可星球」的推薦書單，但因現在高中、國中生的訊息來源管道十分多元，恐怕對於「約炮」這種事早就已經很清楚。

蔡宗豪還質疑，目前「布可星球」閱讀平台的推薦書單共有1309本，但各類型圖書的數量分布卻很不平均，像國語文類高達433本，社會類也有233本，但史地類、生物類各只有1本，科技類也只有15本，顯然選書有所偏頗。

鄭新輝指出，圖書的內容應該從上下文脈絡來判斷，不能單憑有「約炮」這種用字，即認定不適合學生閱讀。「布可星球」平台的推薦書單，都經過由專業教師所組成的選書及命題小組負責篩選，萬一真的選出不適合的圖書，將請推薦小組重新檢討，並根據內文脈絡重新判斷。

會後，教育局也強調，經查證已完成評選的1至4期「布可星球」圖書，並無《苦苓開講，原來國文超好玩》一書，該局也會持續把關，提供學子適合閱讀的讀本。