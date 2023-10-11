東石國中樂旗隊14日將與UCLA棕熊行進樂隊聯合演出，目前東中已加緊練習中。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府特別準備「純金之味」鳳梨酥，要送給棕熊行進樂隊學生品嘗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府特別準備「純金之味」鳳梨酥，要送給棕熊行進樂隊學生品嘗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

美國UCLA棕熊行進樂隊首度大規模來台參與國慶表演，10月14日更受邀至嘉義縣，將在縣府前廣場與東石國中、竹崎高中樂旗隊聯合演出，為讓棕熊行進樂隊對嘉義留下最佳回憶，縣府特別準備「純金之味」鳳梨酥，要送給棕熊行進樂隊學生品嘗，希望樂隊成員記得鳳梨酥的美味，未來有機會能夠再帶家人、朋友二訪嘉義。

縣長翁章梁今特別前往東石國中關心樂旗隊練習狀況，表示14日上午9點50分將舉辦東石國中、竹崎高中樂旗隊與UCLA棕熊行進樂隊的音樂交流演出，鼓勵東石國中、竹崎高中同學多多開口，與UCLA的學生互動，「將是一次非常棒的國民外交經驗」，另透露當天活動前還有嘉義縣街舞培訓隊暖場，民眾欣賞完演出後，可以到會場旁的嘉有好市集逛街，購買嘉義在地農特產品與市集，一起歡度周末。

東石國中校長林子欽指出，東石國中樂旗隊為東中重點發展團隊，成立至今邁入第16年，在總教練王秀田及各分部教練指導下，連續15年獲得全國南區音樂比賽行進管樂特優的最高榮譽，且連續11年進行國外參訪與交流活動，旗隊為了周六的表演正勤加練習，希望能跟UCLA棕熊行進樂隊進行一場優質的音樂交流。

翁章梁進一步指出，UCLA一行人將在13日抵達嘉義，當天會安排眾人前往嘉義各地參訪，包含新港奉天宮及鄒族逐鹿文創園區等地，鑑於UCLA棕熊行進樂隊有「純金之聲」美譽，特別準備具有「純金」寓意的伴手禮，就是民雄旺萊山的鳳梨酥，希望讓學生一吃就愛上。

翁章梁指出，嘉義縣種植鳳梨的面積約1500公頃，年產量逾5萬公噸，其中近5成集中於民雄，本次將安排UCLA學生到民雄中正大學用餐，在產地品嘗在地鳳梨，還能將鳳梨酥的滋味帶回美國與家人、朋友分享。