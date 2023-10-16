嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院今上午10點多發生民宅火警，一對4歲、2歲小姐弟慘遭活活燒死。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院今上午10點多發生民宅火警，一對4歲、2歲小姐弟慘遭活活燒死，據鄰居親友表示，發現火災時發現孩童父母不在家，曾試圖開門要救小孩，但大門被鎖住無法進入，經民雄鄉公所、社會局進一步了解，該住戶是低收入戶，父母共養育5名未成年兒少，因火災發生時父母不在家，恐涉違反兒少法。

民雄菁埔村三合院火警造成小姐弟死亡，據大林慈濟醫院急診室主治醫師張哲睿表示，2歲男童燒燙傷面積達70％，除腹部以外，身體各處都有燒燙傷，經過33分鐘的緊急急救，仍然無力挽回，至於女童送到嘉義基督教醫院時，也有嚴重燒燙傷，到院已肢體已僵硬、急救無效。

民雄鄉長林于玲表示，該戶是低收入戶，火警發生是鄰居發現，附近也都住該戶親戚，經了解這戶人家有幼童，第一時間鄰居想進門搶救，但大門被鎖上無法進入，消防隊搶救時，孩子房間也是鎖住的，但是誰把門鎖住還要再查證，指孩童父親工作不穩定，公所會全力協助該戶家屬及孩童後續安置。

縣府社會局表示，該案家為列冊低收入戶，戶內共有5名未成年兒少，這次往生為4歲次女、2歲三子，因火災發生時無成年人在家陪伴，恐涉違反兒少福權法51條情事，會評估依法裁處親職教育或罰鍰，另社會局初步評估，案家親屬資源薄弱，將視案家需求協助安置處所、喪葬補助及其他緊急經濟扶助。