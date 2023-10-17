板橋鐵皮屋火警 7旬婦命喪火窟2民眾嗆傷送醫

新北市板橋區陽明街23巷內某鐵皮屋16日深夜11時許突然傳出火警，消防局獲報到場搶救時已全面燃燒，約20分鐘內從火場內救出一名年約70歲婦人，婦人送醫時已無生命跡象，經搶救仍宣告不治，另有2民眾因嗆傷送醫，所幸並無大礙，燃燒面積約60平方公尺，詳細起火原因待進一步釐清。
據悉，起火處為鐵皮屋，屋主作為倉庫使用，堆放不少雜物。消防局於16日晚間11時35分獲報，到場搶救時已全面燃燒，火舌不斷從倉庫內竄出、濃煙直竄天際，火勢在20分鐘後被控制，於今（17日）凌晨0時5分撲滅。
消防員從火場內救出一名年約70歲婦人，婦人被救出時已無生命跡象，緊急送往市立板橋醫院急救，仍宣告不治。另因火勢太過猛烈，濃煙不斷竄出，造成倉庫對面2名住戶（1男1女）嗆傷送往亞東醫院急救，所幸意識清楚並無大礙。
消防局指出，燃燒面積約60平方公尺，起火原因仍待進一步調查釐清。呼籲民眾記得避難逃生要領「小火快逃、大火關門」，使用低姿勢逃生且方向記得為火場的相對位置處；將房門關上並使用毛巾或衣物將門縫塞緊別讓濃煙進入，於窗戶邊向外大聲求救並等待消防人員救援。
新北市火警鐵皮屋板橋命危
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。