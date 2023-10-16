嘉義縣民雄鄉一處三合院今天（16日）上午10點多發生民宅火警，一對4歲、2歲何姓小姐弟慘遭烈火紋身慘死，因事發當時何家父母外出，事後兩夫妻分別趕往兩家醫院探視小孩，換來卻是急救不治消息，今下午小姐弟的遺體已送往嘉義市立殯儀館暫置，何家父母強忍悲傷，但簽署文件時何母仍忍不住情緒潰堤，蹲扶著桌子啜泣。

火災發生當時，何父在外工作，何母疑外出辦理低收入戶申請等相關文件，經親友告知才知道三合院發生火災，面對幼子雙亡，兩夫妻心情難過，不願接受媒體訪問。

何父私下透露，他平時出外工作都是妻子在家照顧小孩，每個月都會把所有薪水交給太太。而何妻面對媒體不發一語，夫妻倆面露悲傷辦理小孩喪葬等事誼時，何母一度哽咽、啜泣，癱軟扶著桌子簽署文件。

嘉義地檢署表示，何家小姐弟預計明天相驗，而警方和消防局鑑識人員明天也會重回火場進行火場鑑識，釐清起火原因和2名孩童的死因。