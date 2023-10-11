對於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日凌晨襲擊以色列，北京清華大學博士蔡正元表示，兩邊的恩怨情仇，已經太久了，找不到解的源頭，只能讓局勢緩和，進行人道援助。他認為，哈瑪斯第一時間攻擊平民音樂會、住宅區，又抓了很多老弱婦孺當人質，在國際上沒有人敢支持！

蔡正元11日在《新聞大白話》分析，以色列和哈瑪斯兩邊剛好是激進派當權，納坦雅胡是以色列激進派，哈瑪斯也是巴勒斯坦激進派。巴勒斯坦激進派哈瑪斯控制加薩走廊，巴勒斯坦溫和派控制約旦河西岸。

蔡正元認為，哈瑪斯指揮官是不是錯誤判斷情勢？以為伊朗和真主黨會加入？怎麼會打這幼稚的算盤？因為敘利亞已經國不成國，真主黨嗷嗷待哺，聲援完就後繼無力，弱的不能再弱的民兵，有能力幫忙嗎？

另外，他也懷疑，伊朗真的會出手幫忙？伊朗支持巴勒斯坦兄弟，但沒有介入哈瑪斯對以色列的攻擊，其他阿拉伯國家說法都差不多。

蔡正元強調，哈瑪斯在錯誤的時間、做出錯誤的政策、發動錯誤的攻擊。如果哈瑪斯第一波攻擊是針對以色列黨政軍機構，其他阿拉伯國家會高度讚賞。但第一時間攻擊平民音樂會、住宅區，又抓了很多老弱婦孺當人質，在國際上沒有人敢支持！