坪頂消防分隊趁滿水期模擬缺水時的災害搶救情形，防患未然。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

坪頂消防分隊趁滿水期模擬缺水時的災害搶救情形，防患未然。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

坪頂消防分隊趁滿水期模擬缺水時的災害搶救情形，防患未然。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

坪頂消防分隊趁滿水期模擬缺水時的災害搶救情形，防患未然。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣近幾個月來雨量頻創新高，各水庫甚至直逼滿水位，然而消防栓與自來水管線共用卻非各地都有，為加強消防栓管線分佈不足區域災害應變，並有效運用現場有限水源救災，落實業者防火管理及自衛消防編組運作，桃園市消防局第一救災救護大隊坪頂分隊11日模擬水源不足消防搶救演練。

演練由坪頂分隊舉辦，結合龜山、迴龍等鄰近消防分隊救災能量，出動18名消防救災人員、6輛消防車、2輛救護車，在龜山區下湖街109巷實施水源不足地區搶救演練，結合當地業者自衛消防編組，模擬水源不足地區發生火災時的各項處置作為，增進業者自衛消防編組及消防人員救災應變能力。

水源不足地區的火警，往往因爲水源供應建立緩慢使滅火速度大受影響，導致救援陷入困境，火勢快速延燒，藉由本次演習，提醒業者認知自身風險，提升防災意識，也確保火災發生時，火災現場搶救、中途運補，取水點供應的銜接能順利。

坪頂分隊長吳浚澤表示，希望藉此訓練提升同仁在水源不足地區的災害搶救以及水源運用概念，既可以培養團隊默契，同時讓救災人員能更熟悉現場地型建物狀況、安全且有效率執行救災工作，配合指導業者的自衛消防編組演練，亦提升應對災害初期搶救應變能力，使災害止於初期，共同守護民眾之生命財產安全。