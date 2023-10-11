全國各地檢署詐欺案件堆積如山，基層檢察官叫苦連天，法務部為增加偵查輔助人力以疏減案源，今年動支中央政府總預算第二預備金，招考100名檢察官助理，現已全數向地檢署報到，開始上場協助檢察官辦案，法務部長蔡清祥下午與媒體茶敘時表示，未來將朝法制化進行，如明年年底法制化沒完成，還是會持續下去。

蔡清祥上午在立院備詢時指出，法務部今年1至8月查獲1209個詐團，較去年同期增加11.7％；今年1至8月的被告人數較同期增加10.7％、有1萬1017人；羈押被告人數也成長69.4％。從被害人角度看，查扣不法所得增加44.4％，返還所得增加123％，從查緝面、保護被害人面都有相當成長。

蔡清祥表示，已擬妥條文，希望修正《法院組織法》納入檢察官助理，但該法仍須與司法院協調，會先報行政院，再由政院徵詢司法院，對於司法院態度，他強調，「法官都有助理，檢察官同樣增加，實在沒什麼反對的理由」。

法務部檢察司調辦事主任檢察官黃育仁表示，檢察官助理設置緣起行政院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，透過跨部會、跨機關、跨領域合作由識詐、堵詐、阻詐、懲詐4大面向，全面遏止詐欺，目前偵查案件負荷繁重，檢察官亟需偵查輔助人力以疏減案源，法務部遂提出檢察官助理機制，初步執行至2024年底，2023年度所需經費以動支2023年中央政府總預算第二預備金，2024年度則由檢梥機關編列年度預算支應。

黃育仁指出，根據《檢察官助理工作項目指引》，工作內容為協助檢察官分析詐欺案件爭點、彙整相關事證資料，以及協助檢察官辦案的法律問題分析、整理及資料之蒐集，還有協助校對書類及清點、核閱、確認歸檔案件等。