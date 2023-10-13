國造潛艦爭議不斷，名嘴李正皓與民進黨立委參選人吳崢在連假期間，赴台灣高檢署告發立委馬文君涉嫌外患罪，高檢署因先前依據最高檢察署指示分「他案」調查了解，因此本案將交由承辦國安案件檢察官一併調查，馬文君恐將列被告。媒體人陳揮文12日在《新聞大白話》節目強調，潛艦案過幾天就沒人談了，但綠營要拉票，要打成政治新聞，鎖定要借馬文君的人頭用，要把國民黨都打成壞人，好讓選民出來投民進黨。

「他從一開始蓋潛艦就一直在抱怨，你要把時間軸拉長，他一直說有人要幹嘛幹嘛！」陳揮文表示，請問黃曙光：你當過海軍司令、當做參謀總長，你在其他的建軍案上面，都沒有立委出手嗎？「我才不相信！到了立法院就知道，每個案子都有人出手！你怎麼會不知道呢？」

陳揮文提到，國防部長也好、參謀總長也好，他們在建軍的過程當中，在軍火的採購過程當中，有各方的牛鬼蛇神去出手，那是很正常的事情！那是我們國家的悲哀，我們這幾十年的軍購都是這樣子，你去問張延廷或帥化民將軍，他們會告訴你說：這些東西是我們的生態！

「潛艦案它是司法新聞嗎？它不是，它是政治新聞！」陳揮文指出，這是民進黨在大選倒數九十幾天，已經決定要操作這個事情了，他要把潛艦案打成什麼？他就不是用司法新聞在處理。11日戰鬥藍的記者會，每個人有1分鐘的時間，從北到南都有，每個人要講1分鐘民進黨要下架的理由，結果輪到馬文君的時候，大家是幫她加油、幫她打氣，為什麼？因為她是被圍剿的！民進黨已經鎖定，就是要借她的人頭用！

陳揮文強調，為什麼要去打馬文君？不是一席立委的問題，她是一個催票的工具，要用「國民黨擋潛艦」、「馬文君洩密」，然後要鼓動所有綠的人：「你要出來投票！國民黨都壞人啦！藍白合沒一個是好人！他們都跟阿共是同軌的，你看國民黨多夭壽，叫她簽保密協定還不願意簽？」

「他是要拉票，至於那個潛艦案已經不重要了你知道嗎？九十幾天後誰會談潛艦案我隨便你！」陳揮文直言，半年前徐巧芯講什麼？大小姐擋疫苗！其實不到半年，才5月的事，現在還有誰在談疫苗？「我跟你講，過幾天就不會有人談潛艦了啦！」