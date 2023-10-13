一名女網友日前搭捷運遇到衛生習慣極差的乘客，對方不但打噴嚏不遮嘴巴，甚至挖鼻屎抹在扶手上，她全程目睹驚呼「超噁的啦！」也猶豫是否該提醒一旁不知情的乘客；沒想到對方出站時還在柱子旁邊吐口水，讓她無奈到不知該說什麼。

原PO在《Dcard》發文表示，日前搭捷運時，車廂內有位乘客打噴嚏不遮嘴巴，她見狀趕緊遠離，沒想到對方還在大庭廣眾之下挖鼻屎，下一秒竟隨手抹在扶手上。

原PO表示，後來有位阿姨上車坐在該名乘客旁邊，她內心震驚了一下，不知道是否該提醒阿姨。不過乘客噁心行為還沒結束，原PO表示，對方出站後還在柱子旁邊吐口水。

貼文曝光引起討論，有網友也透露捷運上遇過的恐怖經歷，「我還遇過在捷運上拔腋毛的，還好他有自己吃下去」、「遇過老人家漏尿，結果阿姨上車一屁股坐下去，我內心直接受到衝擊」。

也有網友直言「這個只是皮膚接觸罷了，外食的話千萬別看廚房，那更噁就算了，關鍵是還要吃進去。」