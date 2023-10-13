●Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，過去兩個月來，市場最大的威脅是利率上升。任何一天，無論出現哪種明顯的波動都會對股票產生影響。在周四的公債標售後，利率上漲的幅度導致股市顯著下行。

●Alan B. Lancz & Associates Inc總裁Alan Lancz表示，目前債息將成為驅動市場走勢的主要因素。然而，這將是一個充滿挑戰的市場環境，我知道很多人認為美股將在第四季走高，但考量中東形勢和財報季的情況，在所有不確定性籠罩下，這可能並不容易。

●有「末日博士」之稱的魯比尼（Nouriel Roubini）提出警告，稱全球金融市場低估中東爆發大規模戰爭的風險。雖然基本預測情境是以色列佔領加薩，而這場衝突仍然可控，但伊朗和黎巴嫩捲入這場軍事衝突的風險仍然存在，如果伊朗加入以巴戰爭，勢必打亂中東地區的石油供應，這將導致油價飆漲並使經濟受創，讓央行陷入停滯性通膨的兩難局面。

●資深能源分析師Pavel Molchanov認為伊朗極不可能捲入這場以色列戰爭，「捲入戰爭將是他們40來最大的錯誤，我不認為伊朗政權有自殺傾向。因此，這場戰爭對中東石油供應造成實質影響的可能性非常低」。他預期6個月內油價到頂為每桶100美元。

●渣打銀行執行長Bill Winters表示，他預期聯準會將再升息25個基點，而物價仍然偏高，加上經濟數據仍然穩健，這意味維持高利率的時間可能比預期更長。

●Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole表示，僅是9月CPI報告可能不足以讓FOMC認為有必要在11月再次收緊政策，但這份CPI數據將印證聯準會所釋出的「利率應該升更高、高更久」的訊息，也就是再次升息的可能性仍然存在。