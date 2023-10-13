中華傳統文化弘揚孝道總會，將於14日在總統府前廣場，舉辦「台灣的孝-孝親報天恩 萬人洗腳暨反毒宣導嘉年華」，已申請周遭路段舉辦活動，中正第一分局為維護交通秩序與安全，規劃相關交通管制措施，呼籲往來民眾配合疏導。

相關管制範圍包括：

一、管制路段：

（一）凱達格蘭大道【公園路(不含)至重慶南路(含)】東、西雙向。

（二）懷寧街【衡陽路(不含)至貴陽街(不含)】南、北雙向。

（三）重慶南路【貴陽街(不含)至寶慶路(含)】南、北雙向。

（四）寶慶路【博愛路(不含)至懷寧街(含)】東、西雙向。

（五）重慶南路【衡陽路(不含)至寶慶路(不含)】管制北往南。

二、活動期間主辦單位申請取消假日開放黃線停車路段：

（一）寶慶路【重慶南路至懷寧街】。

（二）懷寧街【寶慶路至凱達格蘭大道】。

為配合活動交通管制措施，管制時間的公車，已由北市公共運輸處已協調業者改道。呼籲駕駛人經過時提前改道，並避開管制區域，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。