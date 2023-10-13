苗栗縣後龍鎮合歡石滬毀損展開修復工程，苗栗縣長鍾東錦等13日下午祭拜祈福工程順利，並親自下海搬石堆壘。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮合歡石滬毀損展開修復工程，苗栗縣長鍾東錦等13日下午祭拜祈福工程順利。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮合歡石滬毀損展開修復工程，預計12月中旬可望完工。（石滬永續維護協會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮合歡石滬毀損展開修復工程，預計12月中旬可望完工。（石滬永續維護協會提供／謝明俊苗栗傳真）

被文化部列為國家文化景觀的苗栗縣後龍鎮外埔合歡石滬，去年底因遭東北季風帶來風浪毀損，因無錢修復，導致毀坍滬體持續擴大，經地方石滬永續維護協會四處陳情，文化部文資局等補助經費，協會已從9月21日起展開修復工程，預計在12月中旬完工，13日下午舉行祈福典禮，苗栗縣長鍾東錦祈望石滬公、石滬娘保佑施工順利，讓這座百年石滬得以繼續保存。

位在後龍鎮外埔沿海的合歡、武乃等2座石滬，是苗栗縣海岸目前僅存的2座石滬，都有200年左右歷史，因而被文化部文資局列為國家文化景觀，以往都由文資局核撥維修經費，委由後龍鎮公所為管理人，再發包委外交由石滬永續維護協會負責例行性維修。

鍾東錦表示，去年12月底的一波強烈東北季風帶來巨浪，將石滬第2出水口旁的石塊打壞，導致滬體缺損持續擴大達182公尺之多，透過鎮公所、縣政府及立委陳超明等向文化部爭取，獲得文資局核定補助182萬元，加上苗栗縣政府自籌40萬元，後龍鎮公所自籌38萬元，以總額261萬元展開整修。

石滬永續維護協會承包後發動外埔地區熱心民眾，並找來青壯外籍移工協助運石，工程由9月21日正式啟動，預計在12月15日完工。由於整修工程須利用乾潮前後1個半小時施作，所以每日能下海修補的時間非常有限，都須搶時間施工。

據外埔里長許素瑋表示，毀損的滬體長有182公尺，寬約5米，高達2.2公尺，由於滬體嚴重坍塌，所以必須清理殘體後，從基座開始重新打造，都是使用原滬體的石頭，不足的石頭再以挖土機及人力由旁邊岸際搬運過來使用。

許素瑋指出，由於石滬必須要能對抗風浪，石塊堆疊都有學問，例如基座堆疊時，以大石頭墊底，石頭凸面要朝下，平面朝上，來形成空隙，石滬體廣達5米，壘石都須靠人力一個一個搬運，滬體朝外面，因直接迎對風浪，所以要做成圓面，來化解海浪衝擊力道，滬體內面則須做成平面，以消減水流，期望未來完工後，能讓合歡石滬繼續存續下去。