苗栗縣外來人口持續增加，尤其竹南鎮、頭份市因台積電進駐，租屋人口數量持續提升，在內政部國土管理署的支持下，縣府推動社會住宅包租代管第4期計畫，透過租賃業者提供租賃服務，所提供專業服務免費替房東出租、代管，對房東、房客而言，租屋都能更方便，也提供弱勢家庭及就業、就學的青年可以優惠條件租屋，在居住品質上也能獲得保障。

苗栗縣政府為提供縣民優質居住環境，配合中央辦理「社會住宅包租代管計畫」，第4期於112年8月1日開跑，至今已媒合26戶。工商發展處說明，社會住宅包租代管計畫分為「包租包管」及「代租代管」2個方案，「包租包管」為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以2房東形式負責轉租與房屋管理事宜，且保證房東收租3年。

至於「代租代管」則由業者協助房東出租住宅予符合資格的房客，並代理房東管理出租住宅，讓縣內閒置空屋屋主或無餘力管理房屋的房東所有權人，及有租屋需求的房客，透過本計畫的協助，享有「包租代管333」的服務及補助。

此外，針對長者換居專案，放寬長者可以跨縣市私宅換公宅服務，讓居住在老舊公寓缺少無障礙設施的長者，可以自由選擇生活需求較便利且合適的行動生活空間，將原有缺少無障礙設施的房屋，出租讓給需要的房客承租，透過包租代管業者的服務，讓房東簡便出租物件，房客輕鬆承租房屋。

中央核定分配300戶給苗栗縣，如達標後可再擴充300戶，期許第4期計畫業者為苗栗縣爭取計畫600戶，為鄉親安居苗栗，共同打造「永續慢城，幸福苗栗」。