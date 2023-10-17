竹南鎮在地青年與竹南高中學生，共同完成「山海集2023」。（蕃社30提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮在地青年與竹南高中學生，共同完成「山海集2023」，日前正式出刊發表。（蕃社30提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮一群熱愛在地歷史文化的返鄉、在地青年，透過田野調查尋訪竹南在地百年老地名與歷史的關連，近日推出第5集的竹南在地山海集，這次訪查過程加入6名竹南高中同學，讓大家一窺竹南老地名從何而來，像是中港蕃社是因以前有道卡斯族舊領才有蕃社之名等，讓竹南歷史文化代代傳承。

由苗栗縣在地文化推廣協會、蕃社30等社團共同發起的竹南老地名歷史探索行動，今年已進入第5年，繼去年推出「竹南小鎮食散策」獲得全台書店夥伴熱情支持，這群熱情竹南在地文化歷史的年青人，歷經大半年的蘊釀、蒐集與田野調查，日前正式出刊第5集的「2023山海集秋季號」。

今年的主題緊扣在地，以地名為研究起點，探詢地方與地方的關係，以百年地名為脈絡，梳理出地名地貌、族群、物產、水域及聚落之間的關係，讓大家得以知曉百年前至今仍存在的地名，究竟背後帶有什麼的故事？透過田野調查研究，扒梳文獻、訪問耆老、比對地圖等方法，一絲一縷的理出地方地名與當民居民的關係，以及聚落演變興衰。

新書中解釋了竹南在地「澎湖厝」、「穩龜橋」、「蜆仔溝」等奇怪地名由何而來？林爽文反清、日本親王與竹南大有淵源？崎頂過去蓋過石滬？中港地區以前是道卡斯族聚落？等等答案都在書中。

這次山海集，特別邀請6名竹南高中學生參與田野調查，一起跟著編輯走入巷弄，找尋失落地名、並出任雜誌影像主角，讓17歲與100歲在地圖上相遇設定，營造出時空交錯感，也讓年輕輩更能了解竹南在地歷史文化，傳承不絕。