侯友宜17日下午赴苗栗縣頭份市義民廟參拜，喜遇10年一大巡的苗栗城隍爺出巡，與立委參選人苗栗市長邱鎮軍一同與婆婆媽媽合照。（謝明俊攝）

侯友宜17日下午赴苗栗縣頭份市義民廟參拜。（謝明俊攝）

侯友宜17日下午赴苗栗縣頭份市義民廟參拜，苗栗縣副議長張淑芬全程陪同。（謝明俊攝）

侯友宜17日下午赴苗栗縣頭份市義民廟參拜，喜遇10年一大巡的苗栗城隍爺出巡，恭迎城隍爺駐駕義民廟。（謝明俊攝）

侯友宜17日下午赴苗栗縣頭份市義民廟參拜，支持者大喊「當選」。（謝明俊攝）

國民黨總統參選人侯友宜17日下午專程赴苗栗拜廟，首站來到頭份市義民廟參拜，巧遇苗栗城隍爺及夫人10年一次的巡境，侯友宜在得知苗栗城隍爺正好是10一次巡境，當場感動表示，他參選總統，最重要的就是要保家衛國，維護社會公平正義，頭份義民廟和城隍爺也是講求忠義，保家衛國，公平正義保家衛國的神全部集合在一起，保佑侯友宜當選中華民國總統，一起維護國家安全。

苗栗城隍爺每10年巡境全縣一次，今年巧好是10年大巡，並從16日開始從苗南的三義等鄉鎮開始巡境，17日下午剛好巡至頭份市義民廟，侯友宜競辦安排到苗栗拜廟，巧遇城隍爺及夫人出巡車駕，侯友宜就在立法委員徐志榮、苗栗縣副議長張淑芬、苗栗市長邱鎮軍、縣議員陳永賢、徐功凡、國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰等人陪同下，一同迎接城隍爺駐駕義民廟。

侯友宜與城隍爺有著非常深切的關連，除了侯友宜當了40年的警察，主要工作就是摘奸伏惡，與城隍爺執掌相同以外，侯友宜過去初任刑事分隊長到出任台北市刑大大隊長，刑大辦公室附近就是台灣省城隍廟，台北市刑大所有刑警經常前往台灣省城隍廟祈求辦案順利，侯友宜也經常前往參拜，祈求省城隍爺的庇佑打擊犯罪。

侯友宜就表示他參選總統，最重要的就是要保家衛國，還有維護社會的公平正義，頭份義民廟也是講求忠義，保家衛國，祈求國家安全，苗栗城隍爺及夫人10年一巡，遶境祈福，今年他剛好來到忠義保家衛國的頭份義民廟前，一起恭迎正義的城隍爺，公平正義保家衛國的神全部集合在一起，這就是侯友宜參選總統最重要的目的，讓義民爺爺、城隍爺保佑侯友宜當選中華民國總統，他將與參選立委的邱鎮軍攜手合作，天佑台灣。