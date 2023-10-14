雲林縣警局編列2024年交通罰鍰歲入預算為2億2200萬元，有議員認為等於全縣20鄉鎮平均每月要開95萬元罰單，以元長鄉3間派出所計算，1所要開32萬元，雲林農人營生不易，交通罰款是不可承受之重，要求警局縮減；縣警局長林故廷強調，最近全縣因加強執法車禍死傷人數才降低，若哪一鄉鎮無交通傷亡，可免開單。

元長鄉籍議員蔡明水指出，2億2200萬元罰款對務農的雲林縣而言太高，農人看天吃飯，一個小犬颱風就已造成血本無歸，巡田忘記帶安全帽還要被開500元罰單，如果宣導可以達到效果就不要開單。

蔡明水說，若罰鍰用於建置當地監視器、增設或維修紅綠燈還比較有意義，依規定交通罰鍰僅12％（約2700萬元）能留在雲林縣，其餘要上繳中央，用農人辛苦賺卻被罰的錢上繳中央說不過去，縣警局應刪減預算，基層員警壓力也不會那麼大。

縣警局長林故廷回應，2億2200萬元歲入預算與往年差不多，警局給員警的要求不是開單的額度，而是維護鄉親安全，包括防制未戴安全帽、超速，這都是雲林造成車禍傷亡主要原因，「宣導」與「執法」必須雙管齊下，否則雲林的交通傷亡數居高不下。

林故廷說，他到任時並未要求員警開發罰單，但看到雲林的交通傷亡數很高，才考量不執法不行；開罰單是手段不是目的，這是為保護鄉親安全而做就宣導、執法而言，他第一考量是維護縣民身家安全，過程就是會附帶開罰單。

林故廷強調，他曾告訴同仁如果該鄉鎮沒有車禍傷亡可以不用開單，但這就是問題所在，最近加強執法車禍傷亡數字才稍微壓下來，宣導與執法都不能偏廢。