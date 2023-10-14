近日傳出瑞穗文旦柚收購後遭棄置在農地上，對此，農糧署表示，經瞭解係瑞穗鄉農會為協助在地文旦產銷，收購文旦柚大果或次級果加工產製精油，篩選後無法加工或剝皮加工後剩餘物料，後續再提供掩埋作有機堆肥之用。

農糧署說，今年花蓮縣文旦柚收穫面積約840公頃、產量約2萬5600公噸，受海葵颱風降雨影響及產區勞動力老化缺少管理等因素，導致文旦柚大果或次級果等增加約1成。為協助果品利用，輔導瑞穗鄉農會以每公斤10元向農民收購，預計收購500公噸加工製作精油，以減少災後農民損失。

農糧署表示，為確保農民收益及環境品質維護，已責成該農會，相關削皮後餘料或無法加工之農產物須妥為處理，並請花蓮縣政府予以輔導協助相關加工剩餘物料處理作業。

農糧署提及，為協助花東地區文旦產銷，今年8月14日啟動多元加工措施，截至10月上旬，已媒合2家食品廠向花蓮縣政府登記收購食品果150公噸，目前進場加工計136公噸，後續將持續協助媒合增加收購加工數量。