在野合幕僚會議昨天登場，國民黨、民眾黨在「產生在野最強候選人方式」上持不同主張。民眾黨今彙整黨內相關意見後，發函給國民黨，信中提及開放式民主初選有「代表性不足」、「名冊建置問題」、「準備時間倉促」等三大問題，更直言藍營意圖展現地方組織實力之用心，卻缺乏在野力量整合誠意，盼對方提出其他可行替代方案，再討論後續會議期程。

針對民主初選的「代表性不足」，民眾黨質疑「多少投票數能反映期望政黨輪替的民意？」，若以2024總統投票人口1900萬、60％期待政黨輪替計算，應產生1100萬張選票，若不採總統大選高投票率計算，依藍營黨主席投票約有五成黨員投票為最低門檻，至少應有550萬人投入「民主初選」，方能代表民意。

民眾黨指出，若以上述方式，代表1天內要在藍營倡議的73個投票所，各開出8萬張票，否則恐難呈現真實民意，因此此實體投票的代表性備受質疑。

另外，民主初選的「名冊建置問題」，民眾黨認為，實體投票要公平、要件為避免重複或冒名投票，但在野政黨舉辦的投票如何架接「中華民國戶役政系統」，若只採納「簽署認同卡」的選民，一來人數過少、代表性不足，二來短時間內難以建置足被認證、具備資安保護功能的選舉人資訊庫，恐會陷入可信度不足的疑慮。

針對民主初選的「準備時間倉促」，民眾黨說，藍營提出最慢應於11月10日完成，但回顧1995年民進黨總統初選曾採此方法，但事前籌備長達半年以上，耗費大量人力物力；新黨1998年也曾進行開放式初選，後來淪為不當動員；藍營2019年籌備總統大選時，趙少康曾向時任黨主席吳敦義提出美式初選的構想，但吳最後卻未採用。

民眾黨質疑，國民黨內初選不予使用之辦法，如今卻在跨黨派的協調中貿然拋出，「立論進退無所據、能無惑乎？」相較之下，柯辦提出的民調更趨近於全體選民結構與真實民意，不用比賽基層動員能力，也無須處理投票資格認定或後續勾稽等衍生問題。

民眾黨指出，「民主初選」雖為民眾投票，展現直接民意，實為封閉式選舉，第一、親簽政治理念認同卡、再投票，已經是「過濾投票母體、採樣失衡」；第二、22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，投票所的設置區域可能影響投票意願與結果；第三、選舉人名冊要短時間內建立，能否充分保障投票人個資是一大問題；第四、政治理念認同卡是以「在野整合下架民進黨」為名，與柯希望2024政黨輪替換政府，有概念上的差異。

民眾黨強調，柯辦尊重藍營提案，但諒難採納，建請藍營、柯辦重予思考「全民調」方式，產生足堪代表在野力量整合之總統候選人，或提出其他具體可執行、可信之替代方案，方能團結齊力、順應真實民意，促成2024政黨輪替，還權於民。