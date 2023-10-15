根據《中國時報》報導，台灣旅宿房價超越疫情前水平，因此民眾多選擇出國旅遊，而外籍觀光客恢復緩慢、產業缺工，導致國內旅宿業住宿率低於疫情前。南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店集團總裁林富男批評，政府對觀光產業短視與無作為，政策缺乏前瞻和應變策略，才讓業界產生困境。

林富男表示，政府外交策略侷限以及勞動部限縮移工政策，使旅宿業和各行各業面對人力短缺問題。政府移工政策過於保守，無法滿足產業需求，與國際的勞動力協議也未能擴大，使人力嚴重不足，人力問題不解決，產業如何前進？對外貿易又如何提升競爭？

林富男指出，疫後房價居高，而住用率卻逐日衰退，這種情況都來自於政府控制物價失能。觀光產業不需要口號式的補助，但政府應積極推廣鄰近國家來台觀光，目前統計數字表明，台灣觀光客逆差嚴重，政府應承擔責任，觀光客與貿易逆差都至關重要，政府必須重視。

林富男認為，旅宿業住房率下滑不僅是經濟現象，背後的政治、經濟、社會結構問題也相當複雜，要解決旅宿業困境，政務官應放下政治選舉思維，政府與業者合作，將政治、經濟、社會策略結合，採取綜合方法，幫助台灣旅宿業和百工百業走出困境，才能邁向新高峰。