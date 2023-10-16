張姓男子去年在法務部矯正署嘉義監獄服刑，他趁著同舍受刑人熟睡，竟伸手抓住該受刑人的下體猥褻，他辯稱因為要叫對方起床才碰觸到，最高法院駁回他的上訴，認為縱使要叫對方起床，也可以輕聲叫喚或輕推A男身體，又有何碰觸下體之必要，不採信他的辯詞，依乘機猥褻罪判囚8月定讞。

有竊盜、搶奪、多次施用毒品、販賣毒品、傷害等犯罪前科的張男在嘉義監獄服刑，2022年5月他趁著同舍的受刑人熟睡、兩人就寢位置相鄰的機會，把手伸進對方的被子中，隔著褲子抓、扯B的生殖器猥褻得逞。

張男坦承當時的確與對方位置相近，的確有碰到對方身體，但否認猥褻辯稱，當時只是在叫對方起床，但法官不採信張男的辯詞。

一審及二審認定張男素行不佳，以徒手隔著褲子抓、扯被害人生殖器為猥褻行為，且犯後否認犯行，判處有期徒刑8月，張男不服提上訴，最高法院駁回確定。

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