民雄鄉菁埔村一處三合院今上午10點多發生民宅火警，一對4歲、2歲何姓小姐弟慘遭活活燒死，火災現場一片焦黑。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院今上午10點多發生民宅火警，一對4歲、2歲何姓小姐弟慘遭活活燒死，由於事發當時，孩童父母都不在家，經進一步了解，何父當時外出工作，何母疑似外出辦理低收入戶申請等相關文件才會把小姐弟留在家中，又將門反鎖釀成悲劇。

三合院反鎖！民雄小姐弟慘死火場 母外出原由曝光

據了解，何家一家7口住在起火的三合院，周邊鄰居多是親友，夫妻倆育有5名子女，死亡的是4歲次女和2歲三子，今早何父外出工作，由何母張女照顧兩姐弟，青埔村長何清鑫表示，何家家境困苦，是低收入戶家庭，3個較年長孩子就讀國小，平日由何母負責照顧小姐弟，早上村幹事聯繫何母，請何母辦理低收入戶相關事宜，所以張女才會出門去刷存摺、辦相關資料等。

嘉義縣議員陳文忠表示，經側面了解，外出把門反鎖應是何母臨時外出的習慣，沒想到今發生這場意外，導致孩子無法逃生，造成不幸，因何家經濟狀況不好，又發生不幸，相關單位會盡力給予協助。

據到場參與搶救消防員透露，當時臥室房門鎖住，強行攻破後屋內竄出火煙，只能馬上射水壓制火苗，在視線受阻情況下，隱約看到床上躺著2名孩童馬上將人抱出送醫，不過孩童全身明顯燒燙傷，呼叫已毫無反應。

其中2歲男童送到大林慈濟醫院，大林慈濟急診室主治醫師張哲睿表示，男童燒燙傷面積達83％，超過50％四度燙傷，除了腹部與會陰以外，身體各處都有燒燙傷，加上火災現場一片焦黑，顯示火勢相當劇烈，至於有搶救人員推測起火點可能就在臥室，但嘉縣消防局表示，要等火場鑑識才能釐清。

事發後，民雄鄉長林于玲、何清鑫第一時間到場慰問遺屬及關心案件發生情形，林于玲並指示公所社會課了解案件需求，視時協助遺屬申請救助服務，至於有關納骨塔需求，公所表示會協助遺屬辦理殯葬事宜，至於此不幸事件疑涉及兒少法，家長不得讓未滿6歲的幼兒獨自一人在家，公所表示，已由警政、消防、社會局等單位調查火災發生細節。