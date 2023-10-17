樹林男深夜無辜遭斷指 23歲兇手落網警追動機

新北市樹林區16日晚間23時發生一起砍人事件，64歲張姓街友在水源路的省民公園涼亭內，遭25歲呂姓犯嫌持銳器攻擊，導致張男頭部、手臂受傷及手指斷裂，路經民眾發現報警送醫，所幸意識清楚並無大礙，行凶動機待警方釐清。

據了解，25歲呂姓犯嫌常在公園遊蕩，與園內街友熟識，疑似與64歲張姓街友有過口角衝突，警方獲報後成立專案小組追緝涉案犯嫌，因日前恰逢颱風過境，公園內部監視影像遭毀損，專案小組成員擴大調閱範圍，於今（17）日下午2時查獲呂姓犯嫌，全案以傷害罪送辦。

警方說明整起案件經過。（黃仲瑜翻攝）

警方表示，張姓街友一開始以為是小傷口不以為意，且公園燈光昏暗根本看不清，至洗手台清洗完畢後就沿路走回去，因路過民眾發現洗手台上血跡斑斑，才打電話報警。警方到場後，循著血跡找到張姓街友，將他緊急送醫。經醫院搶救，頭部、手臂傷勢並無大礙，手部中指縫合完畢，食指則因時間過久確定斷裂接不回去。