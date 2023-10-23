新北市政府自2021年起推「老舊公園更新及全齡化暨特色共融改善計畫」，新莊區也有15座特色共融公園，不過民進黨新北市議員鍾宏仁今（23）日於議會質詢時指出，因為缺乏遮蔭設施，導致特些特色遊具在夏天的時候使用率低，建議權責單位加裝遮蔭、種植大樹或增加親水設施。

鍾宏仁表示，新北市至今已完成193座全齡特色公園，新莊也有15座，這些公園確實在地方上獲得不少好評，但認為還是有不足的地方需要持續精進，例如戶外遊具要如何提升使用率，特別是在夏天的時候，因為天氣太熱又缺乏遮蔭設施，就幾乎無人使用。

鍾宏仁說，這些遊具看起來很好玩，但因為太熱，變成真的只能用看的，甚至還有人以為是裝置藝術，而除了日曬問題外，這些遊具也因為高溫曝曬變得很燙，根本就沒辦法去玩，而且長時間在陽光下曝曬，也造成部分遊具出現氧化的現象，也可能造成使用上的安全。

鍾宏仁提出「台灣還我特色公園行動聯盟」2022年所做的調查舉例，調查當中顯示，對於都市戶外遊戲空間的滿意度，有70％的民眾覺得越來越好玩，不過也有76％認為這些戶外設施區缺乏遮蔭，更有90％能夠加設遮蔭設備、種植大樹或增加親水設施，要求權責機關研議辦理。

新北市景觀處回應，先前已函請各公園維管機關研議設置遮陰、親水等相關設備之可行性，後續將就該設施設置需求進行盤點與統整外，各兒童遊戲場維管機關可因地制宜視個案及現場環境，妥適進行規劃與研擬符合場域需求之改善方式。