高雄市政府將於10月28日晚上首次舉辦「2023萬聖節大遊行 - 不給糖就搗蛋」活動，以萌鬼萬聖夜為主題，融入臺灣在地藝術與文化創新元素，遊行路線自文化中心出發，行經新興區五福二路北側路段，終點為中央公園。活動將從晚上6點持續到8點，將有各種精彩萬千、五花八門的表藝團體陪伴孩子們歡度萬聖節。

高雄萬聖節遊行10/28登場（圖片來源：高雄市教育局提供）

此外，遊行沿途將設置三個補給站以與超過50家店家提供有趣的互動活動，期待不分年齡和國籍的民眾一起裝扮成各種可愛小鬼。

在遊行隊伍起點報到處的文化中心，由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來暗黑潘朵拉盒子揭開序幕、好玩劇團帶來七爺八爺故事，更有LUXY BOY演出及特技高空表演等精彩節目驚喜連連。

今年更特別打造五米高的巨型南瓜車、造型大汽球等遊行車陪伴大小朋友一起踩街。在熱鬧的遊行隊伍中有會發出幽幽螢光的炫光小丑、可怕又可愛的異變雪怪、魁梧卻不善與人相處的變種大猩猩，還有可愛的南瓜人組成的「萌鬼家族」，陪伴大家一起冒險。遊行途中還有神奇的魔術表演、缺席舞團的特技表演、黑纖藝術團隊的演出以及樹德家商的快閃表演。遊行路線上還會有大型裝置藝術作品，供大家一起拍照打卡，留下最生動的回憶。

新崛江與玉竹商圈屆時將有超過50家店家和小市集加入這場萬聖節盛事，與民眾沿路互動，更歡迎到合作店家討糖，客委會共襄盛舉也在中央公園安排特色美食市集請民眾採購品嚐。