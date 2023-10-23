台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞活動期間，將舉行植物導覽解說、座談會、演講、免費手作DIY，戶外還有美食市集。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

綠色盆栽能淨化環境也能療癒心靈，近年因新冠疫情帶動捻花熱草宅經濟，熱帶雨林及觀葉植物異軍突起，埔里鎮公所28日至30日在埔里花卉物流中心舉行「2023台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞」，此次活動主題為「競葉與蘭」，除觀葉植物競賽，還加入蘭花比賽。

埔里鎮長廖志城指出，埔里享有「花都」美譽，當地花農栽種的花材在花藝市場佔有一席之地，疫情期間民眾在家中陽台養植物，讓觀葉植物大紅，去年首度舉行觀葉植物競賽大獲好評，第2屆「2023台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞」主題為「競葉與蘭」，邀請國內外廠商來競賽、參展、交流，活動期間台中高鐵至展場有接駁車。

埔里鎮公所指出，觀葉植物競賽將於27日登場，分為花燭屬、蔓綠絨屬、電信蘭屬、天南星科植物及其他觀葉類植物等5組，由園藝產業負責人、資深雨林植物收藏家、農業專家、植物藝術協會等專家進行評審，28日將在埔里花卉物流中心活動會場舉行頒獎典禮，當天還有拍賣會及國內外廠商參展、交流，包括泰精彩、天堂獵人植狩社、貓隅鹿人甲、倆栽等。

活動期間將舉行植物導覽解說、座談會、演講、免費手作DIY，戶外還有好植光市集提供各式美食。埔里鎮公所說，這次特別邀請擁有逾33萬粉絲、觀葉植物迷交流站站主「植子」詹淯松，於28日、29日擔任解說員，為植物迷解說參展的植物，歡迎植物迷來看展、尋寶。