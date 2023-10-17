男星庾澄慶和前妻伊能靜有一個21歲兒子「小哈利」庾恩利，在兩人離婚後庾恩利動態也被放大檢視，先前曾傳出他有意往幕前發展，但伊能靜回應兒子想朝導演路邁進。庾恩利對外在打扮很有個人想法，扮女裝曾一度掀起熱議，最近他驚喜曬出裸上身露點照，大方展現私下真實面貌。

庾恩利經常因為扮女裝的樣子成為話題，昨（17）日他突然在Instagram限時動態曬出私生活的真實樣貌，做在床邊自拍，全身只穿著一件短褲，大方裸上身露兩點，一臉剛起床的神情。

庾恩利裸上身私下超真實狀態被看光。（圖／摘自庾恩利Instagram）

不過，庾恩利一點都不在意裸上身被看光，照片上寫著「moments b4 a sneeze（打噴嚏前的樣子）」，下一張就是他打噴嚏臉皺成一團的照片，超真實狀態讓網友相當驚喜，覺得他一點都沒有名人架子。

先前庾澄慶被問及是否贊成恩利走到幕前當藝人，他只表示會默默支持恩利做喜歡的事，「我覺得小孩做他想做的事情，然後健康快樂就完美了」，從來不在意兒子穿女裝的爭議；而伊能靜也透露庾恩利未來想成為導演，並不是藝人，庾恩利目前也在紐約大學帝勢藝術學院導演系精進自己。