《百貨股》7-ELEVEN咖啡 飄出冠軍新香味

7-ELEVEN觀察近年消費者越來越重視咖啡獨特性，持續以多元化經營提升「心」占率，更於2018年領先超商通路之先首度販售藝伎咖啡，帶給咖啡愛好者驚喜體驗。「CITY PRIMA精品咖啡」目前已突破6,000家、「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也拓展至21間，已成為消費者喝精品咖啡的首選通路。

統一超表示，7-ELEVEN積極推動自有精品咖啡市場經營，持續深耕「CITY PRIMA精品咖啡」、「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」雙品牌，為滿足咖啡饕客追求極致風味的渴望，再度推出咖啡大師監製極選咖啡豆，其中「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」第三度推出「阿里山咖啡˙藝伎大賞」，今年更首度同時祭出兩款獲得「阿里山莊園咖啡精英交流賽」頭獎肯定的藝伎(Geisha)咖啡，皆為首次亮相且數量珍貴，「CITY PRIMA精品咖啡」自10月18日至10月31日，推出金鐘聯名杯套與大杯任選第2杯半價，共享金鐘榮耀、品味藝術精髓。