「U：NUS」展開《Reborn to be Alive》出道巡迴演唱會，8月抵達台東鐵花村，踩點巡演最後一站，唯一的戶外場讓歌迷們意猶未盡，團員們也揭曉，原來當時團隊提前抵達東部，籌備拍攝特別節目企劃，秘密產製成「U質巡演之東季戀歌」迷你團綜，將分為四集上線。

特別影片企劃中，U：NUS團員們兩兩分組行動，並面臨任務挑戰，最終目標是在有限預算內，各自完成符合主題的裝扮造型，以順利在台東場登台演出。第一集開場以「計步器挑戰」決定抽經費順序，團員們分別在不同的身體部位套上計步器，奮力甩動以累計步數，爭取第一順位，逗趣的場面讓現場氣氛十分歡樂，慘選到用「頭」甩的隊長高胥崴哀嚎：「甩到頭超暈，數字還沒有增加，開局真的很不順。」

午餐時「機密任務」環節，更考驗U：NUS團員間的感情。四人各自為了爭取有更多好處的「功能卡」，一頓飯搖變成鴻門宴，充滿猜忌懷疑，讓團員們崩潰喊：「壓力好大，都不能好好聊天了。」高有翔為了達成個人任務，更不惜開口要團員「餵我吃一口」，與平時形象超反差的舉動被團員當場抓包喊：「你怪怪的哦！」觀察入微的蔡承祐也說：「你根本不會這樣講話。」四人在過程中展現默契和好交情，影片後續發展也讓人期待。