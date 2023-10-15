命理專家雨揚老師在臉書上分享10／15～10／21的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖虎、鼠、馬，其中屬虎者事業突飛猛進；屬鼠者財運興旺，準備坐擁小金庫；屬馬者愛情、財運兩得意。另外，屬兔者本周運勢最差，卯起來苦幹實幹，才能衝破低迷時刻。

風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：虎、鼠、馬

▌鼠

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運扶搖直上，由於你超強的組織能力，讓複雜的業務被整理得更有條理，上級對你的能力也表示肯定，你的才華將為你奠定來年升官機運，勇敢地大展才華吧。感情方面，常有親朋好友來主動豐富你的生活，例如帶你出去逛街、買衣服、挑首飾等，讓你被動享有各種愛的饋贈與滋養，幸福感滿滿。財運興旺，可準確掌握市場動向，在合適時機點買下觀望很久的標的，準備坐擁小金庫。

▌牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業鴻運大發，在你鍥而不捨的堅持下，過去讓你吃閉門羹的客戶被你打動而回頭，更與你簽下期盼已久的合約，讓你事業方面有所突破，有望讓業績後來居上。感情運平穩，單身者能以幽默風趣的口才，吸引感興趣的對象主動與你親近；有伴者能跟伴侶產生許多有趣的共同話題，每天都能天南地北聊出感情新火花。財運上揚，近期有望收穫一筆過去理財帶來的成果，準備喜迎財富進金庫。

▌虎

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業突飛猛進，擁有領導特質的你，能協調團隊內部的合作關係，並有效分配任務，帶領團隊取得更亮眼的成就。愛情運美滿，單身者可透過改變穿搭風格，打造獨特的形象，讓你成為眾所矚目的焦點；有伴者和伴侶能在困難時互相支持與鼓勵，用心經營感情，讓彼此的愛意不斷升溫。財運亨通，透過經營網路賣場，能為你吸引更多客群，賺取豐厚的收入。

▌兔

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場運低迷，三番兩次被迫接下不喜歡的業務，讓你對目前職涯感到懷疑，建議卯起來埋頭苦幹，反而讓你忽略挫折感，衝破心情低迷的時刻。感情運欠佳，不論是跟家人或跟伴侶在一起，常有溝通不良、有苦難言而產生的寂寞感，不妨趁此時多享受一個人的時刻，看書、泡澡，暫時沉浸在自己的世界，更能令你愉快。財運下滑，小心因一時失心瘋買入高額的保養品或精品，造成悔不當初，宜減少其他開支，才不致變成月光族。

▌龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運上揚，能與團隊成員共同完成重要的年度工作，因而得到公司高層或客戶的一致好評，使你成為長官心目中的優秀人才。感情運安穩，單身者宜多多出門，親近大自然，享受芬多精與來自地球的祝福，為自己增添更多正能量；有伴者可在下班回家後，邀伴侶一同追一些彼此有興趣的影集，一起享受美好家庭時光。財運不佳，近期投資策略宜將雞蛋放在不同籃子分散風險，以免一時貪心而錯估形勢，造成套牢損失。

▌蛇

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

職場運極佳，能在上級交辦前，搶先預測上級行動，提前完成工作，更讓上級大讚你的細心與貼心，使你臉上有光。感情運不佳，跟家人朋友相處時，勿高談闊論對方的陳年八卦，並且在言語上要多加修飾，切莫過度直言，以免弄巧成拙，傷害了對方的心。財運旺盛，近期若有朋友邀約一起投資，可在評估後跟進，有望賺進偏財，為自己加薪。

▌馬

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業運安穩，近期雖然表現低調，但你的付出都被他人看在眼中，有望在關鍵時刻得到他人舉薦，使你獲得對你職涯有幫助的機會。感情運幸福美滿，最近總是受到家人朋友或同事的各種點心與美食伺候，讓你肚子從來沒有餓過，天天都享有口福帶來的幸福。財運上漲，從事接案的屬馬者近期將案子爆滿，財源不斷，投資方面也能持續加碼持有的標的，讓你標的越養越值錢。

▌羊

事業★★ 愛情★★ 財運★★

工作運不佳，專案的交件日迫在眉睫，讓你感到壓力重重，建議放軟身段，主動尋求同事的幫助，才不致開天窗。桃花能量低迷，單身者面對感情時容易因不自信而患得患失，須給自己心理建設，先有自信才能迎來好運；有伴者和伴侶發生爭執時，建議先冷處理，反而能讓雙方轉移注意力，有效遏止怒火殃及他人。財運不佳，若有人來借貸或求做保人，宜避開為佳，以免糾紛纏身。

▌猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運蓬勃發展，在眾人都不看好的業務上，因你的聰明機智，將一手壞牌打成好牌，讓大家對你刮目相看，一舉提升你在公司的地位。感情運平平，不論是朋友或家人伴侶，都會成為你失落脆弱時最好的依靠，可以多將內心感受與身邊的人傾訴，讓你心中的負擔不再需要獨自承擔。財運不錯，近期賺錢機會多，可在閒暇時多兼差，讓你左手賺正財、右手再進財。

▌雞

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運穩定，可多與職場中的前輩們交流，學習寶貴經驗和知識，讓你在面對各種困難和挑戰時都能游刃有餘。桃花運低迷，最近容易看身邊的家人伴侶不順眼，總是忍不住想多叮囑對方兩句，但秉持著「我是為你好」的心意不被接納，反而成為關係中的導火線，宜多加修飾言語與態度，以免情感失和。財運平穩，能持續觀察市場動向，理財方面保持相同策略，求穩就是賺。

▌狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場運不錯，近期有望找到理想的合作夥伴，彼此都能發揮各自所長，成為一個強強聯手的團隊，讓你能在職場上衝衝衝，為業績再拚一波。感情運走下坡，單身者因為抓不到跟新朋友聊天的感覺，總覺得話不投機，缺乏火花；有伴者因太過專注在工作的進展上，沒有太多時間與伴侶交流，如同同住屋簷下的室友，宜調整互動節奏以免關係冰冷。財運普通，可在適合的時機點，脫手早已想放棄的標的，並能小賺一筆，讓你損益打平。

▌豬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運上揚，可參加公司的培訓課程或自己尋找專業訓練，多精進自己的專業技能，提升專業度也能讓你自信度提升。感情運普通，適合多跟家人朋友一同參與慈善活動，讓行善帶來的美好感受，成為你們生活中最樸實的感動，也可以多邀彼此一同前往廟宇參拜，感受身心靈的平靜美好。財運回溫，可收回過去借貸親朋好友的資金，甚至能得到不再預料中的較高利息，讓你喜出望外。