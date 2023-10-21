婦女們看到兵馬俑會動作，忍不住回頭再看一眼。（斗六分局提供）

斗六分局舉辦莿桐鄉交通安全及預防詐騙宣導，行動藝術家扮演的兵馬俑是個亮點人物。（斗六分局提供）

今年雲林縣長者因交通事故身亡比去年多，斗六警分局巡迴各派出所宣導，為了吸引民眾聆聽，在莿桐分駐所轄區的宣導會上特別邀請一位扮演兵馬俑的行動藝術家在門口迎賓製造驚喜，許多民眾甚至以為只是雕像。

斗六分局邀請行動藝術家鄭奇昌在莿桐鄉公所的入門處迎賓，有人見到兵馬俑做出歡迎姿勢以為是特製，最後才發現是真人假扮；鄭奇昌也擔任宣導角色與民眾互動，成功吸引觀眾的注意力。

縣長張麗善表示，並提醒今年上半年雲林縣的交通事故三大原因是逆向行駛違規、闖紅燈違規、行經路口未減速禮讓，希望民眾注意自身安全也保障他人。

縣警察局長林故廷表示，莿桐分駐所處理的車禍案件事故是全縣派出所數一數二，必須加強民眾的路權觀念，也要加強老人防禦駕駛的技術，減少農路出口的車禍事故。

斗六警分局亦宣導預防詐騙犯罪，包括假網路購物、假投資、自動櫃員機解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙等破解之道。