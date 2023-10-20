新北市三重區一名女刑警，日前被拍到在廟會值勤的美麗身影，立刻引來網友直呼「我以為這種刑警只有電影才有」，也有人說「想被逮捕」。警方證實，該名林姓警員正是借調到偵查隊支援的同仁，對於被拍一事持平常心。
臉書粉專「陣頭舞姬」分享一張照片，附註「認真工作的女人最美麗」，可見一名五官深邃、皮膚白皙的長髮女刑警在廟會執行勤務，美麗的外貌吸引不少目光。文中寫下，「最近只要廟會或者遊行活動，前面就有警察開道、疏導交通，旁邊也有刑警維護大家安全，現在要聽到『齁啊！齁啊』的機率是真的有大幅減少，大家辛苦了！」
貼文一出立刻引起網友熱議，相繼回應「我以為這種刑警只有電影才有」、「哪位大神可以尋到IG」、「昨天有看到她，真的很漂亮」、「想被逮捕」、「好漂亮，看了心情真好」，也有網友認為，女刑警長得像女星韓瑜。
根據記者爆料網報導，三重區警方證實，該名27歲林姓女警從警4年，是被借調偵查隊支援的同仁。警方指出，林員平時與同仁相處融洽、工作認真，對於被拍一事持平常心看待。
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