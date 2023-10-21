國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕昨於台中同台合體，韓致詞說侯是從漢子變「汗子」，也痛批民進黨總統參選人賴清德是看過最多貪官汙吏的人。侯友宜21日表示，韓國瑜一直給他鼓勵，他是基層公務員出身，當然每天流汗拚命。另外賴清德面對貪贓枉法，沒有要查明，「人民當然會去質疑你賴清德是不是縱容，甚至包庇這些違法亂紀的貪汙犯？」

韓國瑜昨天為侯友宜站台，提到漢子變流汗的「汗子」，請大家來看看侯是什麼樣的產品。侯友宜對此表示，昨天非常謝謝韓國瑜、盧秀燕以及台中兩萬人的鄉親力挺，他抱著感恩的心來謝謝大家。

侯友宜說，韓國瑜一直給他鼓勵，他是基層公務員出身，做43年，當然每天一定要流汗流血來拚命，守護安居樂業，讓這塊土地都可以平安，所以韓說的也沒有錯，他是認真打拚做事情，相信盧秀燕也是這樣做，他們都會為這塊土地做最大的貢獻，謝謝大家的鼓勵。

至於韓國瑜致詞時說「看過最多貪官汙吏的是賴清德」，因為賴都跟貪官在一起。侯友宜說，這七年多來民進黨貪汙舞弊事件一件一件爆出來，面對這些貪贓枉法的事情，賴清德都沒說半句話，而且也沒有說要表明查清楚的態度，「這樣人民當然會去質疑你(賴清德)是不是縱容，甚至包庇這些違法亂紀的貪汙犯？」