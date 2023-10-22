藍白合陷僵局，台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前透露自己與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜其實都有見過面。對此，朱立倫也證實，他向來不會主動透露主席與主席，或參選人對參選人的會面，但他前幾天才跟柯文哲見面，雙方共同目標就是往藍白合目標努力，「千萬不能變淘汰賽」，否則是親痛仇快。

朱立倫今出席「全國侯友宜青商之友後援會成立大會」時受訪表示，向來不會主動透露主席與主席或參選人對參選人的會面，但他前幾天才和柯文哲見面，雙方共同目標就是往藍白合目標努力，過程中很辛苦，但是除了誠心還有耐心、同理心，千萬不能變淘汰賽，一定是組成團隊，否則就會排除另方支持者，造成親痛仇快，所以過程要不斷堆疊善意，不要造成任何言語衝突或情緒發言。

朱立倫指出，他上個月跟柯文哲見面時，主要談及立委各個選區，如何達到選區極大化，今天在台中也謝謝台中市長盧秀燕對民眾黨立委參選人蔡壁如的力挺，在會場中除了國民黨提名的7名委員外，蔡壁如也到國民黨立委參選人林家興的競選總部來，雙方就是不斷堆疊善意，擴大支持群眾讓席次極大化，就是共同目標。

朱立倫認為，過程中秉持誠心、耐心與同理心，不斷堆疊善意，任何放話或情緒發言都不對且不應該，國民黨和柯文哲的共同理念，超過六成民意希望政黨輪替，這也是國民黨最重要目標，在各地立委選區安排，讓立委當選席次極大化，這部分在上個月就已完成了，現在則是要如何讓聯盟逐漸成形。

朱立倫強調，對於總統部分，不管國民黨提出的民主初選制，或者民眾黨提出的民調，這些都是民主的方式，大家如何溝通協調，而不是在馬上否定，而回到原點大家是要組成團隊，絕對不是淘汰賽，否則只會傷害彼此，也不會對選情有幫助，這是我們的共識，希望一起努力用民主方式讓聯盟成型。