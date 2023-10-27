比糖甜的彩椒、令人墜入愛河的西瓜以及比擬擴香石的甜瓜，這些夢幻系農產你看過嗎？為期四天的「高雄國際食品展」26日於高雄展覽館展開，高市府農業局在芭比風的『高雄物產館』展區發表比糖甜的「紅糖椒」、令人墜入愛河的「戀人西瓜『馬卡龍』」以及比擬天然擴香石「翠妞甜瓜」等夢幻系農產，現場吸引不少目光，尤其受到女性消費者的歡迎。

「高雄國際食品展『高雄物產館』」展出高雄最創新、最有特色的農特產品。（圖／高雄市農業局）

「紅糖椒」與「黃糖椒」是由農友種苗所帶來展出的，主打女性與小孩市場，糖度介於9-11度，比小番茄還要甜，沒有甜椒的腥味，適合當水果食用，完整吸收糖椒的豐富營養。另外，農友種苗首度亮相「戀人西瓜『馬卡龍』」，該品種有著光亮的外皮及扎實的果肉，甜而不膩的滋味，讓戀人共度浪漫時光。農友種苗表示，迷你西瓜（Ｍini Ball）適合一人獨享，戀人西瓜兩人吃剛剛好。現場有消費者打趣的說，目前單身適合吃迷你西瓜，希望早日遇到良緣，有人分享戀人西瓜。

戀人西瓜兩人吃剛剛好。（圖／高雄市農業局）

旗山果菜運銷合作社專營香蕉輸日，近年研發綠蕉粉加工應用，本次推出「香蕉西米露輕纖飲」、「蕉拌麵」，使用具抗性澱粉及膳食纖維的綠蕉粉，有助腸道保健並提供飽足感，好吃不怕胖，是愛美人士的最佳選擇。旗山區農會利用高溫高壓技術萃取香蕉的香甜加上銀耳的菁華，製成低糖高纖無負擔的「金包銀銀耳露」，讓消費者吃下滿滿膠質與多醣體，維持肌膚水潤，保持腸胃健康。

陳稼莊果園研發出國內首支純素有機康普茶。（圖／高雄市農業局）

今年「高雄國際食品展『高雄物產館』」以粉紅芭比風為主題，展出高雄最創新、最有特色的農特產品，展場最夢幻的粉紅打卡牆吸引許多民眾朝聖。展出囊括國內外獎項肯定的高雄農產精品，有獲得國內農村好物的好結果綜合果脆、陳稼莊果園果汁吸凍飲、紅藜之家貓頭鷹禮盒，還有獲得國際風味評鑑所iTi(International Taste Institute)風味絕佳獎章的蜂巢氏蜜箱蜂蜜檸檬水、荔枝鮮果飲、旗山區農會手工香蕉蛋捲。另外，陳稼莊果園研發出國內首支純素有機康普茶，以有機豆粉與乳酸菌、醋酸菌、酵母菌共同發酵製成，讓純素食者也能安心食用。

今年「高雄國際食品展『高雄物產館』」以粉紅芭比風為主題，夢幻的粉紅打卡牆吸引許多民眾朝聖。（圖／高雄市農業局）

展覽期間還邀請無國界料理「蘼樂餐酒」主廚Lisa、「LOFT蘿芙甜點」現場輪番上菜，推出「高雄特調爆米花』、「丟丟樂抽獎活動」，週末有魔術冠軍、氣球哥哥與民眾互動，請大家把握時間前往高雄展覽館參觀選購。無法親臨現場的民眾也可以於10/26至11/8期間在「高雄首選電商平台」（https://www.khagri.org.tw/）選購下單，輸入折扣碼「FOODKS23」則享有免運費、滿千折百無上限的優惠。