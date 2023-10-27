彰化縣二林鎮紫竹堂近日舉辦觀世音菩薩出家日法會，期間傳出獼猴闖入法會的事件。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

南彰化芳苑、二林等地區近1個多月出現野猴四處流竄，近日該猴集中在二林鎮內活動，昨天還闖入二溪路紫竹堂的觀世音菩薩出家日法會內，讓信徒驚呼「潑猴拜觀音」，同時也擔心該猴會侵擾老弱婦孺。該猴在法會短暫停留後一躍而出，隨即不見蹤影。

最近在南彰化地區有1隻體型壯碩的獼猴四處流竄，社群平台上不斷流傳該猴爬上電線、屋頂等處的照片。

該猴有時還闖入民宅，日前更傳出1處農場內的雞鴨遭大規模屠殺，該猴被懷疑是凶手，後經彰化縣政府農業處現場勘災，發現疑為野狗所為，還「猴」清白。

這幾天該隻獼猴密集在二林鎮內出沒，二林鎮二溪路紫竹堂近日正在舉辦觀世音菩薩出家日法會，信徒驚見該猴先是沿著電線攀爬到紫竹堂參觀，與信徒對望，然後又再躍跳至紫竹堂對面的法會會場遛達，讓信徒再驚呼「潑猴拜觀音」，而該猴在法會會場東張西望一陣子後隨即離去。

二林鎮紫竹堂管委會總幹事林明旭指出，該猴原本在附近1棵大樹上休息，然後再沿著電線爬到廟的2樓，並在休息了一陣子後，再爬到法會會場。該猴沒有偷東西吃，這幾天是辦法會出入的人很多，有些擔心該猴會侵擾到老人及小孩，因此都有派人守候在法會會場。

「很大隻吔！」直擊該隻獼猴的當地婦人表示，該猴體型頗為壯碩，她看了有點怕，細看該猴有點老態，「應該是老猴！」

近來不斷有民眾通報野猴流竄中，彰縣府農業處說，早在9月間即陸續接獲民眾通報，有1隻台灣獼猴在南彰化流竄，該猴疑為公猴，除持續追蹤該猴流竄區域及路線，也已在受害農場等地設置誘捕措施，希望能早日成功捕獲該隻獼猴。