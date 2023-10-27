物價漲不停，不論外食還是自己在家煮飯，花用都已不知不覺高到以前無法想像的程度，有網友分享了一日伙食費，想知道自己是否太奢侈，結果其他人都認為很普通，感嘆現在物價真的讓人受不了。

鄉民「school5566」昨（26）日在PTT女板表示，他每天的伙食費約要花600元，早餐在超商吃100元，午餐買便當加飲料約200元，晚餐隨便吃個速食就要約300元，讓他好奇問「這樣是太奢侈了嗎？」

沒想到一票人跟著喊「+1」，說「以前不正常，現在正常了」、「只是沒有刻意節制，但算不上奢侈」、「還好吧， 我一天500」、「現在真的正常了，我也在調適」、「昨天牛肉麵+2個小菜就280了」、「平均下來就是一餐200，在台北很正常吧，現在物價跟鬼一樣，只是大部分人變成只吃兩餐」。

也有人分享「我200解決，飲料40+早餐50+一個便當，一天吃兩餐」、「我自己煮低碳餐，一天餐費也要四百多」、「正常，負擔的起就沒什麼，只是要吃健康一點比較好」、「我家自煮，一天兩大一小，全天伙食費約500」。