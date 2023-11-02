許多人出社會後會給父母孝親費，但一名媳婦表示，婆婆居然要求她上繳薪水，自己只能留法定基本工資2萬6400元，讓她傻眼直呼「婆婆你要不要聽看看自己在說什麼。」連網友們也覺得離譜，轟「她又沒養過妳，憑什麼」。

這名媳婦近日在「毒菇九賤婆媳討論區」臉書社團發文，婆婆認為媳婦進門後，該為夫家奉獻出一切，之前叫原PO每個月薪水全部上繳，再跟她拿生活費，遭原PO拒絕，但婆婆不放棄，最近想出新招，說原PO領薪水後可保留「法定基本工資」自行使用，其餘的部分上繳給她就好，原PO聽了傻眼，直呼「婆婆你要不要聽看看自己在說什麼。」

婆婆要媳婦上繳薪水一事曝光後，網友紛紛留言「她又沒養過妳，憑什麼」、「這婆婆想錢想瘋了」、「這是勒索」、「笑死，病的不輕」、「分遺產時也沒有妳的份，離婚時什麼也沒有」、「別給，不然以後日子不好過」、「她怎不去跟她的老公兒子要？就欺負妳好講話？」

也有網友認為，婆婆要生活費應該要跟老公拿，或是夫妻倆趕快搬出去，「收家用也不是跟媳婦收吧！不管是什麼費用，婆婆都不應該跟媳婦拿錢」、「好可怕，老公都沒出聲嗎？老公沒作為就趁沒小孩快跑，精神內耗」。